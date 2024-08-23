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الثقافية

انطلاق العمل في مشروع تلفريك جبل نام سان

Write: 2024-09-05 14:22:32Update: 2024-09-05 14:55:14

انطلاق العمل في مشروع تلفريك جبل نام سان

Photo : YONHAP News

انطلق اليوم  العمل  في  مشروع  إنشاء  تلفريك  جبل  نام  سان  في  العاصمة الكورية  سيول،  الذي  يتيح  الانتقال من  محطة  مترو  "ميونغ  دونغ" إلى  قمة  الجبل  خلال  5  دقائق  فقط.  
ومن  المتوقع  أن  يكتمل  المشروع في  ربيع  عام  2026.
وبهذه المناسبة،  أقامت  بلدية  سيول  حفلا  في  الساعة العاشرة  من  صباح  اليوم  في  حديقة  "ييه جانغ"  في  جبل  "نام  سان"، وهي  الحديقة  التي  ستضم  الرصيف السفلي  لركوب  التلفريك.
وبعد اكتمال  المشروع،  ستقوم  25  من  عربات  التلفريك بنقل  ما  يصل  إلى  1600  شخص  في  الساعة،  وتقطع  مسافة  تبلغ  832  مترا  من  الرصيف السفلي  الذي  يبعد  200  متر  من  محطة  ميونغ  دونغ،  إلى  قمة  الجبل.
ومن  المقرر  أن  يبدأ  إنشاء  المبنى  الرئيسي للتلفريك  في  شهر  نوفمبر  من  هذا  العام، والانتهاء  منه  في  شهر  نوفمبر من  العام  القادم. ومن  المقرر  أيضا  أن  يبدأ  التشغيل  التجريبي للمشروع  في  أوائل  عام  2026.  وكشفت  بلدية  سيول  أيضا  عن  خطة  التصميم  الأساسية التي  تسعى  إلى  تقليل  التأثيرات السلبية  على  البيئة، والمناظر  الطبيعية  المرتبطة بخط  التلفريك.
ووفقا للقانون  الأساسي  لحديقة جبل  "نام  سان"، تخطط  البلدية  لاستخدام جميع  الأرباح  الناتجة عن  تشغيل  التلفريك فقط  في  مشروعات الحفاظ  على  البيئة والأنشطة  الترفيهية  لمواطني مدينة  سيول.
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