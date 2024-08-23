انطلاق العمل في مشروع تلفريك جبل نام سان

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انطلق اليوم العمل في مشروع إنشاء تلفريك جبل نام سان في العاصمة الكورية سيول، الذي يتيح الانتقال من محطة مترو "ميونغ دونغ" إلى قمة الجبل خلال 5 دقائق فقط.ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في ربيع عام 2026.وبهذه المناسبة، أقامت بلدية سيول حفلا في الساعة العاشرة من صباح اليوم في حديقة "ييه جانغ" في جبل "نام سان"، وهي الحديقة التي ستضم الرصيف السفلي لركوب التلفريك.وبعد اكتمال المشروع، ستقوم 25 من عربات التلفريك بنقل ما يصل إلى 1600 شخص في الساعة، وتقطع مسافة تبلغ 832 مترا من الرصيف السفلي الذي يبعد 200 متر من محطة ميونغ دونغ، إلى قمة الجبل.ومن المقرر أن يبدأ إنشاء المبنى الرئيسي للتلفريك في شهر نوفمبر من هذا العام، والانتهاء منه في شهر نوفمبر من العام القادم. ومن المقرر أيضا أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في أوائل عام 2026. وكشفت بلدية سيول أيضا عن خطة التصميم الأساسية التي تسعى إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، والمناظر الطبيعية المرتبطة بخط التلفريك.ووفقا للقانون الأساسي لحديقة جبل "نام سان"، تخطط البلدية لاستخدام جميع الأرباح الناتجة عن تشغيل التلفريك فقط في مشروعات الحفاظ على البيئة والأنشطة الترفيهية لمواطني مدينة سيول.