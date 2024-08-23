كوريا تشهد الصيف الأكثر حرارة هذا العام

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قال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن صيف هذا العام كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.وأوضح التقرير أن متوسط درجات الحرارة وعدد الليالي الاستوائية ودرجات الحرارة فوق سطح البحر، قد سجلت جميعا أرقاما قياسية غبر مسبوقة.وقامت هيئة الأرصاد الجوية بتحليل بيانات الطقس خلال أشهر الصيف الثلاثة: يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام، ووجدت أن متوسط درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد قد بلغ 25.6 درجة مئوية، وهو الأعلى منذ توسيع شبكة الأرصاد الجوية الكورية في عام 1973، كما كان أعلى بمقدار 1.9 درجة مئوية بالمقارنة مع متوسط الأعوام العادية، وأعلى بمقدار 0.3 درجة مئوية بالمقارنة مع عام 2018 الذي كان قد سجل رقما قياسيا بلغ 25.3 درجة مئوية.وأضاف التقرير أن عدد الليالي الاستوائية في صيف هذا العام بلغ 20.2 يوم، وهو أكثر من 3 أضعاف متوسط الأعوام العادية، والأعلى على الإطلاق.وسجل متوسط درجات الحرارة فوق سطح البحر رقما قياسيا أيضا، بلغ 23.9 درجة مئوية، وهو أعلى بـ1.1 درجة مئوية مقارنة مع متوسط الأعوام العشرة الأخيرة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تظل درجات الحرارة خلال النهار أعلى من 30 درجة مئوية خلال الأيام القليلة القادمة بسبب الضغط العالي فوق شبه الجزيرة الكورية وارتفاع درجات حرارة البحار المحيطة بها، كما ستشهد كوريا اختلافات كبيرة في درجات الحرارة اليومية، خاصة في المناطق الداخلية.