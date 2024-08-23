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كوريا تشهد الصيف الأكثر حرارة هذا العام

Write: 2024-09-05 14:22:59Update: 2024-09-05 14:55:36

كوريا تشهد الصيف الأكثر حرارة هذا العام

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  صادر  عن  هيئة  الأرصاد  الجوية الكورية  إن  صيف  هذا  العام  كان  الأكثر حرارة  منذ  بدء  تسجيل  بيانات الأرصاد  الجوية  في  كوريا  الجنوبية. 
وأوضح التقرير  أن  متوسط  درجات  الحرارة وعدد  الليالي  الاستوائية ودرجات  الحرارة  فوق  سطح  البحر، قد  سجلت  جميعا  أرقاما  قياسية غبر  مسبوقة.
وقامت هيئة  الأرصاد  الجوية بتحليل  بيانات  الطقس  خلال  أشهر  الصيف  الثلاثة: يونيو  ويوليو  وأغسطس من  هذا  العام، ووجدت  أن  متوسط  درجات  الحرارة في  مختلف  أنحاء  البلاد  قد  بلغ  25.6  درجة  مئوية، وهو  الأعلى  منذ  توسيع  شبكة  الأرصاد  الجوية الكورية  في  عام  1973،  كما  كان  أعلى  بمقدار  1.9  درجة  مئوية  بالمقارنة  مع  متوسط  الأعوام العادية،  وأعلى  بمقدار 0.3  درجة  مئوية  بالمقارنة  مع  عام  2018  الذي  كان  قد  سجل  رقما  قياسيا بلغ  25.3  درجة  مئوية.
وأضاف التقرير  أن  عدد  الليالي  الاستوائية في  صيف  هذا  العام  بلغ  20.2  يوم،  وهو  أكثر  من  3  أضعاف  متوسط  الأعوام  العادية، والأعلى  على  الإطلاق.
وسجل متوسط  درجات  الحرارة فوق  سطح  البحر  رقما  قياسيا أيضا،  بلغ  23.9  درجة  مئوية، وهو  أعلى  بـ1.1  درجة  مئوية  مقارنة  مع  متوسط  الأعوام العشرة  الأخيرة.
وتوقعت هيئة  الأرصاد  الجوية الكورية  أن  تظل  درجات  الحرارة خلال  النهار  أعلى  من  30  درجة  مئوية  خلال  الأيام القليلة  القادمة  بسبب  الضغط  العالي فوق  شبه  الجزيرة الكورية  وارتفاع  درجات  حرارة  البحار المحيطة  بها،  كما  ستشهد  كوريا  اختلافات  كبيرة  في  درجات  الحرارة  اليومية، خاصة  في  المناطق الداخلية.
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