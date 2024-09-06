كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري في يوليو للشهر الثالث على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثالث على التوالي في يوليو، على خلفية صادرات الرقائق القوية.وفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 9.13 مليار دولار في يوليو.وانخفض الفائض بأكثر من 3.4 مليار دولار عن شهر يونيو، عندما وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2017، لكن رقم يوليو يمثل أكبر فائض لأشهر يوليو منذ عام 2015، عندما بلغ 9.37 مليار دولار.وبناء على ذلك، وصل الفائض التراكمي للأشهر السبعة الأولى من العام إلى 47.17 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير عن 5.26 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.وسجل حساب السلع فائضا قدره 8.49 مليار دولار، ليواصل تحقيق فائض للشهر السادس عشر على التوالي.وبلغ إجمالي الصادرات 58.6 مليار دولار في يوليو، بزيادة 16.7% عن العام السابق، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى أكثر من 50.1 مليار دولار.