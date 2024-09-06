الولايات المتحدة تعلن عن قيود تصدير جديدة على التكنولوجيا المتقدمة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشديد قيود التصدير للتقنيات المهمة، مثل الحوسبة الكمية، لمنع وصول خصومها إليها، بما في ذلك الصين.وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس إنه سيطبق قيودا عالمية على تصدير أنواع محددة من المواد، مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، ومواد التصنيع المضافة لإنتاج المكونات المعدنية، وتكنولوجيا ترانزستور التأثير الحقلي الشامل للبوابات.وبموجب بند الاستثناء، لن تحتاج البلدان التي لديها قيود تصدير مماثلة إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص للأصناف المدرجة حديثا، لكن كوريا الجنوبية ليست على قائمة البلدان المعفاة.ومن المتوقع أن يكون لقيود التصدير الجديدة تأثير محدود على كوريا الجنوبية، لأن طلبات الترخيص الخاصة بها ستتم مراجعتها مع "افتراض الموافقة".وقال وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن "آلان إستيفيز" إن هذه الخطوة تضمن مواكبة قيود التصدير الأمريكية للتقنيات المتطورة بسرعة، والتي تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي الأمريكي عندما تقع في الأيدي الخطأ.