كيم كي تيه يفوز بالميدالية الذهبية البارالمبية في تنس الطاولة

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فاز اللاعب الكوري الجنوبي "كيم كي تيه" بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة للرجال ضمن دورة باريس للألعاب البارالمبية، وهي الميدالية الذهبية الخامسة لكوريا في هذه الدورة.وحصل "كيم"، الذي يحتل المركز الثالث عالميا في هذه الرياضة، على أول ميدالية ذهبية له في دورة الألعاب البارالمبية أمس الخميس بعد فوزه على "تشين بو ين" من تايبيه الصينية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في نهائي منافسات الفردي في صالة "ساوث باريس 4".وبفوز "كيم"، تكون كوريا الجنوبية قد حققت هدفها من الميداليات الذهبية في بارالمبياد باريس.وفي لعبة البوتشيا، تعاون "جونغ هو وان"، الحاصل على الميدالية الذهبية في فردي الرجال، مع "كانغ سون هي"، للفوز بالميدالية الفضية في منافسات الفرق المختلطة أمس الخميس، بعد الخسارة أمام هونغ كونغ في المباراة النهائية.