كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة نحو الجنوب

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المحملة بالقمامة عبر الحدود مع كوريا الجنوبية 3 مرات خلال يومين.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الخميس إن كوريا الشمالية بدأت في إرسال بالونات أخرى أمس الخميس في حوالي الساعة السابعة مساء، موضحة أن البالونات قد تهبط في سيول وفي الجزء الشمالي من مقاطعة "كيونغ كي"، وذلك حسب اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من الأجسام المتساقطة، ونصحت بعدم لمس البالونات أو الأكياس المرفقة بها، والإبلاغ عن أي بالونات إلى الوحدات العسكرية القريبة أو مراكز الشرطة.وفي وقت سابق، أرسلت كوريا الشمالية بالونات محملة بالنفايات بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، ومرة أخرى في صباح الخميس.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 420 بالونا بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، و60 بالونا آخر، على مدار 3 ساعات بدءا من الساعة التاسعة من صباح الخميس، حيث هبط 30 من تلك البالونات في سيول، و70 في مقاطعة "كيونغ كي".وقد ظلت كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة بالقمامة منذ أواخر مايو الماضي ردا على حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي قامت بها مجموعات المنشقين في كوريا الجنوبية.