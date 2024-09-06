الحزب الحاكم يلمح إلى إمكانية التفاوض بشأن خطة الإصلاح الطبي

Photo : YONHAP News

قال "تشو كيونغ هو" زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم، إن الحكومة والحزب منفتحان على إعادة التفاوض "من الصفر" على خطة الإصلاح الطبي المقترحة، وأضاف أن مثل تلك المناقشات يمكن أن تغطي حصص القبول في كليات الطب للعام الدراسي 2026.وأدلى زعيم نواب الحزب الحاكم في البرلمان بهذه التصريحات اليوم الجمعة خلال اجتماع حزبي في مقر البرلمان، حيث دعا المجتمع الطبي إلى سرعة العودة إلى طاولة الحوار والعمل مع الحكومة لإيجاد حلول من خلال تقديم مقترحات قائمة على أساس علمي.وأضاف "تشو" أن الحكومة والحزب الحاكم لا يزالان ينتظران العودة إلى الحوار مع المجتمع الطبي.كما دعا "تشو" الحكومة إلى معالجة المخاوف العامة بشأن خدمات الطوارئ الطبية خلال عطلة "تشوسوك"، من خلال تقييم الوضع في غرف الطوارئ بعناية.كما حث أعضاء الحزب على زيارة غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد قبل العطلة لتقييم الوضع والتعبير عن امتنانهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية.