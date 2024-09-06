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خريطة طريق حكومية كورية لتطوير التقنيات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي

Write: 2024-09-06 11:13:52

خريطة طريق حكومية كورية لتطوير التقنيات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي

Photo : KBS News

تخطط الحكومة الكورية لتقديم دعم في مجال البحث والتطوير لإتاحة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.
وكشفت وزارة الصحة الكورية أمس الخميس عن خارطة طريق لهذه الجهود التي تركز على تحسين الخدمات الطبية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منظومة لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطويره واستخدامه.
وبموجب خريطة الطريق، ستطور الحكومة الكورية حتى عام 2028 تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها فرز الحالات الطارئة على الفور باستخدام بيانات الطوارئ للمرضى والتنبؤ بالحالات الحرجة.
وبموجب الخطة أيضا، ستعمل الحكومة على توسيع نطاق التشغيل التجاري للتقنيات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف، وتضييق الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة في هذا المجال بأكثر من عام.
كما تهدف الحكومة الكورية أيضا إلى التوسع المستمر في الاستثمار في البحث والتطوير المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
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