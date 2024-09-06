بدء التشغيل التجاري للمفاعل النووي الرابع في محطة براكة النووية الإماراتية

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صرحت شركة كوريا للطاقة الكهربائية أمس الخميس بأن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل التجاري للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية.وبدأت الوحدة الرابعة في المحطة العمل بعد الحصول على موافقة من الهيئة التنظيمية الإماراتية في شهر نوفمبر من العام الماضي، واستكمال إدخال قصبان الوقود في الشهر التالي.وخضع المفاعل النووي الرابع للمحطة لتشغيل تجريبي لمدة 8 أشهر قبل بدء التشغيل التجاري.وتعد هذه الوحدة هي الأخيرة ضمن المفاعلات النووية الأربعة التي قام ببناؤها كونسورتيوم بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية منذ عام 2009، وتقع على بعد 270 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وأشارت الشركة الكورية إلى أن محطة براكة للطاقة النووية ستغطي ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تشغيل جميع وحداتها الأربع.