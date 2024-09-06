رئيس الحزب الحاكم يقترح تشكيل هيئة استشارية بين الأحزاب والحكومة والأطباء

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اقترح رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية "هان دونغ هون" تشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين من الحكومة والأحزاب السياسية والأطباء في محاولة لحل الأزمة الطبية طويلة الأمد في البلاد.وجاء هذا الاقتراح في مؤتمر صحفي عقده "هان" اليوم الجمعة، حيث أشار إلى أن إزعاج الجمهور وقلقهم بشأن خدمات الطوارئ الطبية يتزايد بسبب الأزمة الطبية المطولة الناجمة عن الجدل المثار حول زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وقال "هان" إن الهيئة الاستشارية المقترحة ستسمح المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية والمجتمع الطبي والحكومة، بتوحيد قواهم ومناقشة طرق تطبيع خدمات الرعاية الصحية لضمان سير الإصلاحات الطبية بشكل فعال، والسعي إلى طرق معقولة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وردا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش هذا الموضوع مع المكتب الرئاسي، أعرب "هان" عن اعتقاده بأن المكتب الرئاسي يوافق على هذا المقترح.