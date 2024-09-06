نائبة الرئيس الأمريكي هاريس تبذل جهودا لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية

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قال "فيل غوردون" مستشار الأمن الوطني لنائبة الرئيس الأمريكي "كمالا هاريس" أمس الخميس إن "هاريس" قد بذلت جهودا لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية منذ تنصيبها، خاصة في مجالات الأمن الإقليمي والردع الموسع، والفضاء، والتكنولوجيا، والتجارة، إلى جانب المشاركة الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا واليابان.جاء ذلك في منشور كتبه "غوردون" في صفحته على موقع "إكس" بعد لقائه مع السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ".ومن جانبها، قالت السفارة الكورية لدى واشنطن في منشور على فيسبوك إن المستشار الأمريكي "غوردون" والسفير الكوري "تشو" أجريا لقاء أمس الخميس حيث تبادلا الآراء حول الأوضاع الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت السفارة أنهما اتفقا في الرأي على أن التحالف بين سيول وواشنطن يتمتع بأفضل حالاته على الإطلاق، وأكدا على ضرورة مواصلة تطويره.ومن المتوقع أن يتولى "غوردون" منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إذا فازت "كمالا هاريس" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر نوفمبر القادم.