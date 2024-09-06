الحكومة الكورية تكشف عن خطة شاملة لسلامة السيارات الكهربائية

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كشفت الحكومة الكورية عن خطة شاملة لسلامة السيارات الكهربائية، وسط زيادة مخاوف المستهلكين في الآونة الأخيرة من احتمال تعرض السيارات الكهربائية لحرائق.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة بتطبيق تجريبي لنظام التصديق على سلامة بطاريات السيارات الكهربائية مقدما، بدءا من شهر أكتوبر، كما ستلزم الحكومة شركات السيارات الكهربائية بالإعلان عن المعلومات الرئيسية عن منتجي البطاريات والمواد المستخدمة في إنتاجها.وسوف تفرض الحكومة على المباني الجديدة تركيب نظام إطفاء بواسطة الرش بالأنابيب في مواقع السيارات تحت الأرض.إلى جانب هذا، سيتم استبعاد الشركات من مدفوعات الدعم المالي للسيارات الكهربائية اعتبارا من العام القادم، إذا لم تشترك تلك الشركات في التأمين على المسؤولية عن منتجاتها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تعرض السيارات الكهربائية لحرائق، حيث يغطي تأمين المسؤولية عن المنتجات تكلفة تعويض أي شخص يتعرض للإصابة بسبب منتج معيب تقوم الشركة بتصميمه أو تصنيعه أو توزيعه.