كوريا الجنوبية تتعادل مع فلسطين بدون أهداف في تصفيات كأس العالم

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حقق المنتخب الفلسطيني تعادلا بدون أهداف أمام نظيره الكوري الجنوبي في المباراة التي أقيمت أمس الخميس في سيول ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم، مما تسبب في تعرض كوريا الجنوبية لتذبذب في مشوارها ضمن التصفيات.والتقى المنتخب الكوري بقيادة المدرب الجديد "هونغ ميونغ بو" بنظيره الفلسطيني في استاد "كأس العالم" في سيول، في أول مباراة له ضمن المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم لعام 2026.وشارك في المباراة نجوم المنتخب الكوري العالميون، وفي مقدمتهم "سون هونغ مين" و"لي كانغ إين"، لكنه عانى طوال المباراة ولم يتمكن من اختراق دفاع المنتخب الفلسطيني.وسوف يواجه المنتخب الكوري نظيره العُماني يوم الثلاثاء القادم في مسقط.