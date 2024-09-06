النيابة تقول إن زوجة رئيس الحزب الديمقراطي اختارت موعد للاستجواب بنفسها

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نفت النيابة العامة ادعاءات الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، بأن وكلاء النيابة تعمدوا استدعاء "كيم هيه كيونغ"، زوجة رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، قبل عطلة "تشوسوك".وقال مكتب النيابة العامة الإقليمي في مدينة "سو وان"، في بيان أُرسله إلى الصحافة أمس الخميس، إن "كيم" رفضت عرض النيابة العامة بإجراء التحقيق كتابيا ومثُلَت للاستجواب في وقت سابق من اليوم بعد أن اختارت بنفسها ذلك الموعد.وقال المكتب إنه عرض على محامي "كيم" إجراء تحقيقات مكتوبة يوم 26 أغسطس لتجنب المزيد من التأخير، لكن المحامي رفض ذلك العرض وأبلغه بعزم "كيم" على المثول للاستجواب يوم الخميس.وجاء بيان النيابة العامة بعد ساعات من تصريح كبير المتحدثين باسم الحزب الديمقراطي "جو صونغ ليه" في إحاطة مكتوبة بأن النيابة العامة تهدف إلى إثارة قضية رئيس الحزب الديمقراطي قبل عطلة "تشوسوك"، وكذلك قضية زوجته أيضا.وادعى "جو" أن حكومة الرئيس "يون صوك يول" سعت باستمرار إلى إثارة قضية "لي" قبل كل عطلة "تشوسوك" منذ توليها السلطة.