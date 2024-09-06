يون وكيشيدا يبحثان سبل الحفاظ على زخم تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو

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اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على تعزيز تعاونهما في حالات الطوارئ لإجلاء مواطنيهما بشكل مشترك في الحالات الطارئة في دول ثالثة.وأجرى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الجمعة محادثات في سيئول وتوصلا إلى الاتفاق.وعقب القمة، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم، وبموجبها سينشئ البلدان نظامًا لإجلاء مواطنيهما باستخدام وسائل النقل الخاصة بكل منهما.كما اتفق الجانبان على تبسيط إجراءات الهجرة لمواطني كل منهما.وخلال القمة التي عُقدت قبل أسابيع من استقالة "كيشيدا" المخطط لها، شدد "يون" على أهمية استمرار الزخم الحالي لتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.وفي حين أكد رئيس الوزراء الياباني خلال الاجتماع على أن التعاون الوثيق بين سيول وطوكيو هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، أعرب عن دعمه لإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال رؤية التوحيد الجديدة التي طرحها "يون".واتفق الزعيمان أيضا على العمل معا لمنع كوريا الشمالية من التصرف بناء على تحسن علاقاتها مع روسيا والقيام بمزيد من الاستفزازات.وخلال الاجتماع، أخبر "كيشيدا" "يون" أنه يشعر بالأسى الشديد لأن العديد من الكوريين عانوا من المشقة والحزن في الماضي، مكررا تصريحاته السابقة التي أدلى بها في مايو الماضي في مؤتمر صحفي بعد قمة كوريا الجنوبية واليابان.وكان اجتماع يوم الجمعة هو القمة الثانية عشرة والأخيرة بين "يون" و"كيشيدا".