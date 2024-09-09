كيم يونغ جون يفوز بالميدالية الذهبية السادسة لكوريا في بارالمبياد باريس

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فاز اللاعب "كيم يونغ جون" بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة للرجال في دورة باريس للألعاب البارالمبية، لتحصل كوريا الجنوبية على ميداليتها الذهبية السادسة.وقد حصل كيم، المصنف الثاني على مستوى العالم، على الميدالية الذهبية أول من أمس السبت بعد فوزه على المصنف الأول على مستوى العالم "وان تشاي تشايووت" من تايلاند بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في نهائي منافسات فردي الرجال التي أقيمت في "أرينا 4" في جنوب باريس.وكانت هذه هي الميدالية الذهبية الخامسة لكيم في الألعاب البارالمبية، بما في ذلك الميدالية التي فاز بها في دورة الألعاب البارالمبية في أثينا عام 2004. وكان كيم يعاني من التهاب النخاع الشوكي، وهو التهاب يؤثر على وظائف الأعصاب، منذ عام 1997.وبعد أن أصبح معاقا في سن الثالثة عشرة، بدأ حياة جديدة من خلال ممارسة تنس الطاولة.وبذلك، تجاوز الفريق الكوري هدفه بتحقيق خمس ميداليات ذهبية في دورة باريس للألعاب البارالمبية، عشية حفل اختتام الدورة.