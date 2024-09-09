ارتفاع عدد ركاب الرحلات الدولية في كوريا بحوالي 20% خلال يوليو وأغسطس

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تجاوز عدد الركاب الذين استخدموا الرحلات الدولية خلال موسم العطلة الصيفية هذا العام في كوريا الجنوبية مستوى 15 مليونا، بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 20% مقارنة بالعام السابق.ووفقا لبيانات صادرة عن شركة المطارات الكورية وشركة مطار إنتشون الدولي، والتي تم تقديمها إلى مكتب النائب البرلماني "لي يون هي" أمس الأحد، استخدم ما مجموعه 15.69 مليون شخص الرحلات الدولية في مطارات كوريا الجنوبية خلال شهريْ يوليو وأغسطس.ويمثل هذا زيادة بنسبة 19.9% عن العام السابق، كما يمثل 97% من الرقم المسجل في عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.وقد استخدم حوالي 12.4 مليون شخص الرحلات الدولية في مطار إنتشون الدولي، بينما استخدم 3 ملايين و27 ألف شخص ستة مطارات أخرى في كوريا. وبحسب الوجهة، استخدم 4 ملايين و160 ألف راكب الرحلات الجوية المتجهة إلى اليابان خلال تلك الفترة، بزيادة 18.5% على أساس سنوي و25% مقارنة بعام 2019.وارتفع عدد الركاب الذين يستخدمون طرق جنوب شرق آسيا بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 4 ملايين و25 ألف راكب في شهري يوليو وأغسطس.