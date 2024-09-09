ارتفاع تكلفة إعداد الطعام لعيد تشوسوك بنسبة 1.6% هذا العام

Photo : YONHAP News

ارتفعت تكلفة إعداد مائدة طقوس الأجداد التي يقيمها الكوريون خلال عيد الحصاد التقليدي، تشوسوك، بنسبة 1.6% مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لمسح أجرته الشركة الكورية للزراعة والثروة السمكية وتجارة الأغذية أمس الأحد، فإن متوسط تكلفة إعداد طاولة مليئة بقرابين الطعام لتكريم الأجداد خلال عيد تشوسوك بلغ 209 آلاف و494 وون لعائلة مكونة من أربعة أفراد، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت هذه النتائج من مسح على أسعار 24 مادة غذائية في 16 سوقا تقليديا و34 متجرا مخفضا على مستوى البلاد أجري يوم الجمعة.وكان شراء المواد الغذائية في الأسواق التقليدية أرخص بنسبة 10% عند 194 ألف و712 وون، مقارنة بـ216 ألفا و450 وون في متاجر التخفيضات.وكانت الأسواق التقليدية أرخص من متاجر التخفيضات في أسعار 14 من 24 سلعة، باستثناء بعض المواد الغذائية المصنعة، مثل الدقيق والتفاح والكمثرى والملفوف الصيني ولحوم البقر.