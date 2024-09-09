الجمعية الطبية الكورية تطالب الحكومة بإلغاء خطة زيادة حصص كليات الطب

Photo : YONHAP News

قالت الجمعية الطبية الكورية، أكبر مجموعة للأطباء في كوريا الجنوبية، إنها ستنضم إلى الهيئة الاستشارية التي اقترحتها الحكومة فقط عندما تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب لعامي 2025 و2026 وتناقش زيادة الحصص المحتملة لعام 2027 أو بعد ذلك.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الجمعية الطبية الكورية "تشيه آن نا" أمس الأحد، حيث دعت الحكومة والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى تقديم تدابير سريعة لإنهاء الأزمة الطبية.وقالت المتحدثة إن الجمعية الطبية الكورية لا يمكنها أن تثق في الحكومة، مشيرة إلى أنها اقترحت مؤخرا هيئة استشارية تضم الأحزاب السياسية والمجتمع الطبي، ثم قال مكتب تنسيق السياسات الحكومية يوم السبت إن الحكومة لا يمكنها سوى إعادة التفاوض على تعديل محتمل للحصة لما بعد عام 2026.وأوضحت المتحدثة أن الجمعية الطبية الكورية لن تنضم إلى محادثات لا معنى لها ما لم تلغ الحكومة خطة زيادة حصة الالتحاق بكليات الطب لعامي 2025 و2026. وقالت تشيه إن الخطوة الأولى نحو تطبيع الخدمات الطبية ستكون إنتاج خطة موحدة معقولة من خلال الهيئة الاستشارية، مشددة على ضرورة تطبيع الخدمات الطبية قبل أن تناقش الهيئة الاستشارية سبل زيادة حصص الالتحاق بطريقة تضمن التعليم والتدريب المناسبين.