المكتب الرئاسي يؤكد استحالة تغيير خطة زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب

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أكد المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد أنه من غير الممكن إعادة النظر في خطة زيادة حصص القبول في كليات الطب لعامي 2025 و2026.جاء ذلك بعد أن طالبت مجموعة الأطباء الرئيسية الحكومة بإلغاء تلك الخطة كشرط مسبق لمشاركتها في الهيئة الاستشارية التي اقترحت الحكومة تشكيلها لحل الأزمة الطبية المطولة.وقال مسؤول رئاسي إنه من المستحيل إعادة النظر في الخطة بسبب قانون التعليم العالي، وأضاف أن القضية مرتبطة بشكل مباشر بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يستعدون لامتحانات القبول بالجامعات هذا العام. وحث المسؤول المجتمع الطبي على الدخول في الحوار، وقال إن الحكومة مستعدة للتحدث في أي وقت.وقال مسؤول آخر في المكتب الرئاسي إن الحكومة لم تقصد أنها ستؤجل خطة الزيادة عندما قالت إنها منفتحة على إعادة التفاوض على خطة الإصلاح الطبي "من الصفر". وأوضح المسؤول أن الحكومة تعني بذلك أنها مستعدة للدخول في محادثات إذا قدم المجتمع الطبي اقتراحا موحدا قائما على أساس علمي دون الالتزام بأرقام محددة.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قالت الجمعية الطبية الكورية أمس الأحد إنها ستنضم إلى الهيئة الاستشارية المقترحة فقط عندما تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب لعامي 2025 و2026 وتناقش زيادة الحصص المحتملة لعام 2027 أو بعد ذلك.