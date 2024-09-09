الزعيم الكوري الشمالي يتغيّب عن الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة

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تغيّب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن الاحتفالات بالذكرى السنوية السادسة والسبعين على تأسيس الدولة في التاسع من سبتمبر.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، إن احتفالا كبيرا أقيم في الهواء الطلق في بيونغ يانغ أمس الأحد، للاحتفال بهذه الذكرى.وأضافت الصحيفة أنه كان من بين الحاضرين "كيم توك هون" رئيس وزراء كوريا الشمالية، وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والحكومة، لكن التقرير لم يذكر "كيم جونغ أون".ووفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد زار كبار المسؤولين من الحزب والحكومة والجيش قصر الشمس، "كوم سو سان"، أول من أمس السبت، من أجل تكريم ذكرى الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" والد "كيم جونغ أون"، وجده "كيم إيل سونغ"، حيث توجد جثتاهما محنطتيْن في ذلك القصر، ولكن يبدو أن زعيم كوريا الشمالية لم ينضم إلى تلك الزيارة.