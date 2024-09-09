اختتام دورة باريس 2024 للألعاب البارالمبية

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اختتمت دورة باريس للألعاب البارالمبية لعام 2024 أمس الأحد بعد 12 يوما من بدئها.واختتم المهرجان الرياضي العالمي مساء أمس بحفل مبهر أقيم في ستاد فرنسا في "سان دوني" بالقرب من العاصمة باريس. وقد تنافس حوالي 4400 رياضي من ذوي الإعاقة يمثلون 169 دولة، في 22 حدثا رياضيا.وأرسلت كوريا الجنوبية 83 رياضيا للتنافس في 17 حدثا، بما في ذلك كرة الهدف وكرة الريشة والسباحة والجودو والتيكوندو والمبارزة على الكراسي المتحركة.وفي إجمالي عدد الميداليات، احتل الفريق الكوري الجنوبي المركز 22 برصيد 30 ميدالية، وقد تجاوز هدفه بإحراز خمس ميداليات ذهبية، حيث فاز بست ذهبيات وعشر فضيات و14 برونزية.وسوف تُقام دورة الألعاب البارالمبية القادمة في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية في عام 2028.