كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب لليوم الخامس

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أطلقت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المحملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية أمس الأحد، ولليوم الخامس على التوالي.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 120 بالونا محملة بالقمامة نحو الجنوب بدءا من الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد، وقد سقط أكثر من 40 منها في سيول والمناطق الشمالية من مقاطعة كيونغ كي.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه لم يتم العثور على مواد خطرة داخل بالونات القمامة، حيث كانت تحتوي في الغالب على قصاصات ورقية وعبوات بلاستيكية.وقد أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة منذ أواخر شهر مايو الماضي وعلى 17 مرة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها بالونات محملة بالقمامة على مدار خمسة أيام متتالية.وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنه مع الأخذ في الاعتبار سلامة الشعب في كوريا الجنوبية كأولوية قصوى، فإن الجيش سيرد بحزم وهدوء وفقا للإجراءات المتبعة.