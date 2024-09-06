3 منظمات من غانا وبنما والنمسا تفوز بجائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم اختيار مؤسسة العدالة والتنمية التعليمية في غانا، ومؤسسة "برو إيد" في بنما، وكلية المعلمين في النمسا، للفوز بجائزة اليونسكو "الملك سيجونغ لمحو الأميّة"، لعام 2024.الجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو كانت قد عينت في عام 1965 يوم الثامن من سبتمبر كيومٍ دولي لمحو الأمية، وظلت تمنح جوائز للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تسهم في القضاء على الأمية.كما أسست اليونسكو جائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية في عام 1989 بدعم من الحكومة الكورية، حيث يحصل الفائزون على جائزة مالية تبلغ 20 ألف دولار.وسوف يقام حفل توزيع جوائز الملك سيجونغ لمحو الأمية لهذا العام على هامش فعالية اليوم العالمي لمحو الأمية التي تستضيفها أمانة اليونسكو اليوم في مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون.