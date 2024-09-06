الحزب الحاكم يدعو المجتمع الطبي للمشاركة في الهيئة الاستشارية المقترحة

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دعا حزبُ قوة الشعب الحاكم المجتمعَ الطبي إلى المشاركة في الهيئة الاستشارية التي اقترحت الحكومة تشكيلها، وذلك وسط انخراط المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في مناقشات على مستوى العمل لتشكيل تلك الهيئة التي ستشمل الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع الطبي.وقال رئيس الحزب الحاكم "هان دونغ هون" إن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أعربوا عن نيتهم المشاركة في الهيئة الاستشارية، مطالبا المجتمع الطبي بالمشاركة فيها من وجهة نظر واسعة.كما طالب "هان" الحكومة بالتروي في اتخاذ الإجراءات القضائية، بما في ذلك استدعاء الأطباء المتدربين المضربين عن العمل، وذلك من أجل دعم المضي قدما في المناقشات البناءة، مؤكدا على أهمية الوساطة والتشاور لحل الأزمة الطبية في الوقت الراهن.كما شدد على أنه لا ينبغي عرقلة المشاركة بفرض شروط مسبقة أو قيود على تحديد جدول الأعمال.ومن جانبها، قالت الجمعية الطبية الكورية إنها ستنضم إلى الهيئة الاستشارية التي اقترحتها الحكومة فقط عندما تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب لعامي 2025 و2026.