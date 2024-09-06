أول تدريبات بالمحاكاة للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا والولايات المتحدة

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها أجرت مع الولايات المتحدة أول تدريبات بالمحاكاة للمجموعة الاستشارية النووية بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن يومي الخامس والسادس من شهر سبتمبر الجاري.وأوضحت الوزارة أن التدريبات استهدفت دعم تنفيذ مهام المجموعة الاستشارية النووية من خلال تعزيز التعاون بين الدولتين الحليفتين في اتخاذ قرارات سياسية تعاونية بشأن الردع والتخطيط النووي في حالة حدوث أزمة نووية محتملة في شبه الجزيرة الكورية.وأكدت الوزارة أن سيول وواشنطن ستعملان معا على تطوير تدريبات مشتركة لتطبيق الردع النووي في شبه الجزيرة الكورية من خلال إجراء التدريبات بالمحاكاة للمجموعة الاستشارية النووية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا على إنشاء تلك المجموعة الاستشارية النووية في قمتهما في شهر أبريل من العام الماضي.