الحكومة الكورية تبدأ في توزيع 235 طبيبا عسكريا إضافيا على أقسام الطوارئ

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بدأت الحكومة الكورية أمس الاثنين في توزيع مائتين وخمسة وثلاثين طبيبا عسكريا بشكل متتابع إلى المستشفيات التي تعاني من خلل في عمليات غرف الطوارئ. وجاءت هذه الخطوة بواسطة وزارة الصحة بعد نشر 15 طبيبا عسكريا يوم الأربعاء الماضي.وأرسلت الوزارة أمس أولا حوالي 150 طبيبا عسكريا إلى المستشفيات بما يتماشى مع درجة الضرورة، بينما تخطط لإرسال بقية الأطباء على التوالي قبل نهاية الأسبوع.وفي البداية، خططت الحكومة لإرسال مائتين وخمسة وثلاثين طبيبا بحلول يوم أمس إلى المستشفيات ذات خدمات الطوارئ المحدودة، لكنها قررت لاحقا تعديل سرعة جهود الإرسال.وقد أثار نشر الحكومة لـ 15 طبيبا عسكريا الأسبوع الماضي جدلا بعد أن تبين أن بعض الأطباء رفضوا تقديم رعاية الطوارئ بسبب نقص خبراتهم.