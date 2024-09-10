تمديد تشغيل المواصلات في سيول حتى الساعة 2 صباحا في تشوسوك

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قررت إدارة مدينة سيول تشغيل مترو الأنفاق والحافلات داخل المدينة حتى الساعة 2 صباحا في يوم عيد تشوسوك، يوم الثلاثاء القادم، واليوم التالي، حيث تكون حركة المرور في العاصمة في ذروتها.وكشفت حكومة مدينة سيول أمس الاثنين عن هذا القرار وغيره من تدابير النقل الخاصة لعطلة تشوسوك التي ستبدأ يوم الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام.وفي يوم تشوسوك واليوم التالي، ستعمل قطارات المترو على الخطوط من واحد إلى تسعة، وخط "أوي شين سول" وخط "شيلليم"، بالإضافة إلى الحافلات داخل المدينة التي تمر عبر محطات الحافلات الثلاث ومحطات القطارات الخمس في العاصمة، حتى الساعة 2 صباحا.وسوف تعمل بشكل طبيعي حافلات سيول الليلية، على 14 طريقا بين الساعة 11:40 مساء وحتى الساعة 6:00 صباحا.