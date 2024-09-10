واشنطن تقلل من أهمية كشف كوريا الشمالية عن منصة إطلاق صواريخ جديدة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه من المعتاد أن تستخدم كوريا الشمالية التقارير والصور الإعلامية لإرسال رسائل إلى العالم، وذلك بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن منصة إطلاق صواريخ متحركة جديدة أول من أمس الأحد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عندما طُلب منه التعليق على ذلك. وقال رايدر إنه ليس لديه ما يعلق عليه بشأن معلومات محددة حول قدرات كوريا الشمالية، وأضاف أنه من المعتاد أن تستخدم بيونغ يانغ التقارير الإعلامية والصور لمحاولة إرسال رسائل خاصة إلى العالم.وأكد المتحدث أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على العمل مع حلفائها وشركائها الإقليميين لإشراك كوريا الجنوبية واليابان في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وردع أي هجوم محتمل.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد نشرت يوم الأحد صورة تظهر زعيمها "كيم جونغ أون" وهو يتفقد منصة إطلاق صواريخ متحركة جديدة ذات 12 محورا، وذلك في أثناء زيارته لمؤسسة صناعية دفاعية.وكانت تلك هي المرة الأولى التي تكشف فيها بيونغ يانغ عن صاروخ باليستي عابر للقارات مكون من 12 محورا، مما يشير إلى أنها قد تطور صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.