17% انخفاضا في جراحات السرطان في كوريا بسبب نقص الأطباء

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انخفض عدد جراحات السرطان في كوريا الجنوبية بنسبة بلغت حوالي 17% منذ أن غادر الأطباء المتدربون مواقع عملهم في فبراير الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.ووفقا لبيانات صادرة عن خدمة مراجعة وتقييم التأمين الصحي، وتم تقديمها إلى النائبة البرلمانية "هان جي آه" اليوم الثلاثاء، خضع حوالي 38 ألفا و300 مريض يعانون من ستة أنواع رئيسية من السرطان لعمليات جراحية في مستشفيات عامة من الدرجة الأولى في الفترة بين فبراير ويوليو، بانخفاض 16.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.والأنواع الستة من السرطان هي سرطان المعدة والقولون والكبد والثدي وعنق الرحم والرئة.وشهدت جراحات سرطان الكبد أكبر انخفاض عند ألف و999 عملية خلال فترة الستة أشهر، بانخفاض يزيد عن 23% مقارنة بالعام الماضي، وتلتها جراحات سرطان المعدة، التي انخفضت بنسبة 21.7%.وقالت النائبة "هان" إن البيانات تظهر أن القدرة الجراحية للمستشفيات العامة من الدرجة الأولى لمرضى السرطان قد انخفضت بسبب نقص الأطباء المتدربين، ودعت الحكومة والأحزاب السياسية والأطباء إلى توحيد الجهود لحل الأزمة الطبية بسرعة.