كوريا الجنوبية ومنغوليا تناقشان اتفاقية المشاركة الاقتصادية

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ستعقد كوريا الجنوبية ومنغوليا خلال هذا الأسبوع الجولة الثالثة من المفاوضات بينهما لإبرام اتفاقية مشاركة اقتصادية ثنائية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء، سيعقد وفد كوري بقيادة مدير إدارة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة "ريو بوب مين"، محادثات مع عدد من المسؤولين المنغوليين في العاصمة المنغولية "أولان باتور" في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.وسوف تركز المفاوضات على 17 مجالا بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار والملكية الفكرية.ومن خلال هذه الجولة الثالثة، يأمل الجانبان في إحراز تقدم في قطاعات السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، كما سيسعيان إلى تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل التوريد وتغير المناخ.