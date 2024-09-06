كوريا الشمالية تؤكد عزمها زيادة الأسلحة النووية بدرجة كبيرة

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قال زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" إنه يعتزم زيادة القدرات في مجال الأسلحة النووية "بدرجة كبيرة".ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، أعلن كيم هذا في خطاب ألقاه أمس الاثنين أمام كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين على تأسيس الدولة.وأكد كيم أن كوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت لصالح الأمن القومي. وقال إن كوريا الشمالية تواجه تهديدات أمنية خطيرة من كتلة عسكرية تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى وجود عسكري قوي وترسانة نووية أقوى.وقال أيضا إن كوريا الشمالية دولة نووية مسؤولة وأن أسلحتها النووية تحمي البلاد ولا تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى.وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بمواصلة تعزيز القوة العسكرية للبلاد، قائلا إنه لن يضع أي حد لهذا الهدف.