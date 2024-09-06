الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

كوريا الشمالية تؤكد عزمها زيادة الأسلحة النووية بدرجة كبيرة

Write: 2024-09-10 10:54:15Update: 2024-09-10 13:53:43

كوريا الشمالية تؤكد عزمها زيادة الأسلحة النووية بدرجة كبيرة

Photo : YONHAP News

قال زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" إنه يعتزم زيادة القدرات في مجال الأسلحة النووية "بدرجة كبيرة".
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء، أعلن كيم هذا في خطاب ألقاه أمس الاثنين أمام كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين على تأسيس الدولة.
وأكد كيم أن كوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت لصالح الأمن القومي. وقال إن كوريا الشمالية تواجه تهديدات أمنية خطيرة من كتلة عسكرية تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى وجود عسكري قوي وترسانة نووية أقوى.
وقال أيضا إن كوريا الشمالية دولة نووية مسؤولة وأن أسلحتها النووية تحمي البلاد ولا تشكل أي تهديد لأي دولة أخرى.
وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بمواصلة تعزيز القوة العسكرية للبلاد، قائلا إنه لن يضع أي حد لهذا الهدف.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;