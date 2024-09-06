بدء أسبوع الطوارئ الطبية في كوريا اعتبارا من الغد

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صرح الرئيس "يون صوك يول" بأنه سيتم تشغيل أسبوع الطوارئ الطبية وتخصيص المراكز الطبية المسؤولة خلال فترة إجازة عيد "تشوسوك" بدءا من الغد الأربعاء وحتى يوم الـ25 من شهر سبتمبر الجاري، لمنع حدوث اضطرابات طبية طارئة في فترة الإجازة.جاء ذلك في الاجتماع الـ39 لمجلس الوزراء الذي عقده الرئيس اليوم، حيث قال إن الحكومات المركزية والمحلية تبذل أقصى ما في وسعها من أجل تشغيل نظام الطوارئ الطبية على ما يرام من خلال وضع خطة خاصة. وأوضح الرئيس يون أن العديد من المستشفيات والعيادات طلبت أن تكون مؤسسات طبية مسؤولة خلال عطلة تشوسوك، وأضاف أن الحكومة تقوم بشكل مؤقت بزيادة رسوم التأمين الصحي بشكل كبير خلال العطلة من أجل رد الجميل لتفاني العاملين في المجال الطبي.وأشار الرئيس إلى أنه تمت زيادة رسوم الاستشارة للمتخصصين في مراكز الطوارئ الطبية الإقليمية المسؤولة عن حالات الطوارئ الحرجة إلى 3.5 ضعف المستوى المعتاد، وأن الحكومة ستقوم بتأمين أكبر عدد ممكن من العاملين الطبيين في غرف الطوارئ.وقال الرئيس يون إنه يمكن للمواطنين الحصول على الخدمات الطبية خلال عطلة تشوسوك دون قلق إذا اتبعوا إرشادات الحكومة. وطلب من المواطنين الاتصال بالرقم 129 أو زيارة موقع بوابة الطوارئ الطبية على الإنترنت في حالات الطوارئ.كما شدد الرئيس على أن السلامة هي الأولوية القصوى خلال فترة العطلة، وأن الوزارات ذات الصلة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف.