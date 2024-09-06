وزير الدفاع الكوري يجري مباحثات مع نظيريْه الهولندي والسنغافوري

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عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم يونغ هيون" مباحثات أمس مع وزير الدفاع الهولندي "روبن بريكلمانز" الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا لحضور "المؤتمر الثاني عالي المستوى بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي".وأشار الوزير كيم إلى مشاركة كوريا الجنوبية وهولندا في استضافة هذا المؤتمر، مقترحا استغلال هذه الفرصة للتعاون بين البلدين في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء القوات العسكرية المستقبلية على نحو صحيح، كما طالب هولندا بالاهتمام بأنظمة الأسلحة الكورية.واتفق الوزيران على أن البلدين بحاجة إلى المزيد من التعاون في مجالات علوم وتكنولوجيا الدفاع وصناعة الدفاع، وقررا عقد اجتماع عمل للسياسات الدفاعية على مستوى مدير، في أسرع وقت ممكن، والذي تمت مناقشته بين البلدين العام الماضي.وبعد ذلك عقد الوزير الكوري مباحثات أخرى مع وزير دفاع سنغافوره "انغ ينغ هين" حيث أعرب عن الشكر لسنغافوره لتأييدها سياسات كوريا الجنوبية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، كما أكد له تفوق نظام الأسلحة الكورية الجنوبية وطلب منه الاهتمام به أيضا.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن البلدين ينويان تطوير التعاون في مجال الدفاع من خلال تشكيل هيئة تشاورية منتظمة في المستقبل.