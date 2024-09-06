المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه نظيره العُماني اليوم في التصفيات الآسيوية

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سيواجه منتخبُ كوريا الجنوبية لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد "هونغ ميونغ بو" منتخبَ سلطنة عُمان اليوم في التصفيات الآسيوية الثالثة لبطولة كأس العالم لعام 2026، التي ستُقام في أمريكا الشمالية والوسطى.وسوف يخوض المنتخب الكوري، المنتمي للمجموعة الثانية، مباراتَه الثانية في استاد السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت كوريا.ويسعى المنتخب الكوري للفوز في مباراة اليوم، بعدما تعادل مع نظيره الفلسطيني بدون أهداف في مباراته الأولى. وقال المدرب "هونغ"، الذي عاد لقيادة المنتخب بعد 10 سنوات، إنه لا يفكر إلا في الفوز، موضحا أن الإدارة الاستراتيجية ستكون أفضل نتيجة لتحسن حالة اللاعبين بالمقارنة مع المباراة الأولى بعد أخذ راحة كافية.وأشار هونغ إلى تغيير التكتيكات في المباراة ضد منتخب عُمان من خلال الاستفادة من مهاجمين مثل "لي كانغ إين" و"هوانغ هي تشان".يذكر أن المنتخب العماني يحتل المركز الـ76 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القادم، فيفا، بينما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الـ23.ويتم إجراء التصفيات الثالثة لبطولة كأس العالم لأمريكا الشمالية والوسطى من خلال تقسيم 18 دولة إلى 3 مجموعات، بحيث يتأهل الفريقان الفائزان بالمرتبتين الأولى والثانية من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم.