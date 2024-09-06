سيول تبحث أسباب الحرائق الناجمة عن بالونات القمامة الكورية الشمالية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن هناك احتمالا بأن يكون الحريق الذي نتج عن أحد البالونات المحملة بالقمامة التي ترسلها كوريا الشمالية نحو الجنوب، يرجع إلى مؤقت حراري كان مركبا في ذلك البالون.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم أن هناك احتمالا بأن الحريق اندلع بسبب المؤقت الحراري الذي يقوم بفصل أكياس القمامة عن البالون لإسقاطها.ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سلطات الإطفاء والشرطة والجيش تراقب تلك البالونات التي ترسلها كوريا الشمالية، وتعمل على إيجاد التدابير اللازمة لمنع أو تقليل أضرارها.وكانت بعض الأجهزة الملحقة بتلك البالونات قد سقطت صباح أمس على سطح مصنع في مدينة "كيم بو" بمقاطعة "كيونغ كي" مما تسبب في اندلاع حريق في المصنع، واكتشفت سلطات الإطفاء تلك الأجهزة في أثناء التحقيق في سبب الحريق.وبالإضافة إلى ذلك، حدثت حرائق أخرى يُعتقد أنها ناجمة عن مثل تلك الأجهزة الملحقة بالبالونات الكورية الشمالية، في عدد من المنازل في مدينة "كويانغ" بمقاطعة كيونغ كي، وكذلك في مناطق أخرى في مدينة "باجو" في نفس المقاطعة.