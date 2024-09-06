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الكوريتان

سيول تبحث أسباب الحرائق الناجمة عن بالونات القمامة الكورية الشمالية

Write: 2024-09-10 15:00:53Update: 2024-09-10 15:27:23

سيول تبحث أسباب الحرائق الناجمة عن بالونات القمامة الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قال  الجيش  الكوري الجنوبي  إن  هناك  احتمالا  بأن  يكون  الحريق الذي  نتج  عن  أحد  البالونات المحملة  بالقمامة  التي  ترسلها  كوريا  الشمالية  نحو  الجنوب،  يرجع  إلى  مؤقت  حراري  كان  مركبا  في  ذلك  البالون. 
وأوضح تقرير  صادر  عن  هيئة  الأركان المشتركة  في  سيول  اليوم  أن  هناك  احتمالا بأن  الحريق  اندلع  بسبب  المؤقت الحراري  الذي  يقوم  بفصل  أكياس  القمامة  عن  البالون  لإسقاطها.
ومن  ناحية  أخرى،  أكدت  وزارة  الدفاع  الكورية الجنوبية  أن  سلطات  الإطفاء  والشرطة والجيش  تراقب  تلك  البالونات  التي  ترسلها  كوريا  الشمالية،  وتعمل  على  إيجاد  التدابير  اللازمة لمنع  أو  تقليل  أضرارها.
وكانت بعض  الأجهزة  الملحقة بتلك  البالونات  قد  سقطت  صباح  أمس  على  سطح  مصنع  في  مدينة  "كيم  بو" بمقاطعة  "كيونغ  كي" مما  تسبب  في  اندلاع  حريق  في  المصنع، واكتشفت  سلطات  الإطفاء تلك  الأجهزة  في  أثناء  التحقيق في  سبب  الحريق.
وبالإضافة إلى  ذلك،  حدثت  حرائق  أخرى  يُعتقد  أنها  ناجمة  عن  مثل  تلك  الأجهزة  الملحقة بالبالونات  الكورية  الشمالية، في  عدد  من  المنازل  في  مدينة  "كويانغ"  بمقاطعة كيونغ  كي،  وكذلك  في  مناطق  أخرى  في  مدينة  "باجو"  في  نفس  المقاطعة.
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