الحكومة الكورية تعلن عن إجراءات شاملة بشأن بطاريات الليثيوم

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أعلنت الحكومة الكورية أمس الثلاثاء عن خطط لمنع تكرار حرائق مصانع بطاريات الليثيوم، بعد الحادث الذي وقع في شهر يونيو الماضي في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" وأسفر عن مقتل 23 شخصا.ومن بين تلك التدابير، أعلنت الحكومة أنها ستعدل مرسوم إنفاذ قانون منع الحرائق ومراقبة السلامة بحلول العام القادم لتعيين بطاريات الليثيوم باعتبارها "مواد خاصة قابلة للاشتعال"، ووضع معايير إدارة للتحميل والتخزين والتصنيف.يذكر أن المواد الخاصة القابلة للاشتعال هي مواد تنتشر بسرعة عند إشعالها ويصعب إخمادها، مثل القطن وقش الأرز والفحم.وتخطط الحكومة أيضا لتعزيز معايير المرافق لمنع انتشار الحرائق في مصانع بطاريات الليثيوم، وتعيين وإدارة المصانع التي تعتبر عالية الخطورة.كما تعهدت بتعزيز تطوير أجهزة إطفاء الحرائق التي يمكنها تحييد حرائق بطاريات الليثيوم بشكل أكثر فعالية.