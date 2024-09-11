7 من بين كل 10 شباب كوريين كانوا غير متزوجين في عام 2022

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كان ما يقرب من سبعين بالمائة من الشباب في كوريا الجنوبية، من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما، غير متزوجين في عام 2022.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء، فإن من بين 9.77 مليون شخص في تلك الفئة العمرية، لم يكن 6.48 مليون شخص، أي بنسبة 66.3%، متزوجين.وقد انخفضت نسبة أولئك الذين لديهم أزواج تدريجيا من 38.5% في عام 2020 إلى 33.7% في عام 2022. وكانت 44.4% من النساء متزوجات، بينما بلغت النسبة بين الرجال 27.5%.وارتفعت نسبة أولئك الذين لديهم أزواج، والتي كانت 7.9% فقط بين الأشخاص في أواخر العشرينيات من العمر، إلى 34.2% بين الذين في أوائل الثلاثينيات، و60.3% في أواخر الثلاثينيات من العمر.وفي حين بلغت نسبة المتزوجين في مدينة سيول والمنطقة المحيطة بها 31.7%، ارتفعت النسبة إلى 36.1% خارج منطقة العاصمة.وقال التقرير إن 25% فقط في تلك الفئة العمرية في سيول كانوا متزوجين.