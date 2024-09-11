كوريان جنوبيان ما زالا مفقودين لليوم الرابع في مون بلون

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ما زال كوريان جنوبيان كانا يتسلقان جبل مون بلون في فرنسا مفقودين لليوم الرابع أمس الثلاثاء. وقالت السفارة الكورية الجنوبية في فرنسا إنها تلقت تقريرا يوم السبت الماضي عن هذين الشخصين المفقودين، وهما رجل في الخمسينيات من عمره وامرأة في الأربعينيات.وكان الاثنان من بين أربعة أعضاء في نادي جبال الألب الذي تسلق جبل مون بلون يوم السبت الماضي.وتم إنقاذ العضوين الآخرين بطائرة هليكوبتر يوم الأحد بعد فشلهما في النزول من الجبل بسبب الظروف الجوية السيئة.ويبلغ ارتفاع ذلك الجبل أربعة آلاف و807 أمتار، وهو أعلى جبل من بين جبال الألب وأوربا الغربية.وقد أوقف عمال الإنقاذ المحليون جهود البحث والإنقاذ عن الكورييْن المفقودين صباح يوم الأحد بسبب الظروف الجوية القاسية.ومن المقرر أن يستأنفوا جهود البحث بمجرد تحسن الأحوال الجوية.