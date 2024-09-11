المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على نظيره العُماني في التصفيات الآسيوية

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحقق أول فوز له في التصفيات الآسيوية لكأس العالم.وواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو"، منتخب عُمان في مباراة أقيمت أمس الثلاثاء في مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في ثاني مباراة ضمن المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.وسجل اللاعب "هوانغ هي تشان" الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، لكن منتخب عمان نجح في التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وسجل كابتن المنتخب الكوري "سون هُنغ مين" هدفا في الشوط الثاني ليضع المنتخب الكوري في المقدمة مرة أخرى. كما صنع "سون" هدفا آخر أحرزه اللاعب "جو مين كيو" في الوقت بدل الضائع، ليعزز المنتخب الكوري فوزه ويضمن ثلاث نقاط.وكان هذا هو الفوز الأول للمدرب "هونغ" منذ توليه قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي تعادل بدون أهداف مع منتخب فلسطين في أول مباراة له ذمن المجموعة الثانية الأسبوع الماضي.