كوريا تضيف 123 ألف وظيفة جديدة في أغسطس

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 120 ألف وظيفة جديدة في شهر أغسطس الماضي، مع بقاء نمو الوظائف في مستوى أعلى من 100 ألف للشهر الثاني على التوالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28.8 مليون شخص في شهر أغسطس الماضي، بزيادة 123 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وارتفع عدد الوظائف الجديدة شهريا، بعدما كان قد انخفض إلى أقل من 100 ألف وظيفة في شهريْ مايو ويونيو، وظل في مستوى أعلى من 100 ألف وظيفة في شهريْ يوليو وأغسطس، على الرغم من أنه أقل بكثير من الأرقام التي تم تسجيلها في الأشهر الأولى من هذا العام بمتسويات زادت عن 300 ألف.وانخفض عدد الوظائف في قطاع البناء بمقدار 84 ألف وظيفة على أساس سنوي في أغسطس، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2013.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 63.2% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر أغسطس منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات الشهرية ذات الصلة في شهر يوليو من عام 1982.وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار تسعة آلاف على أساس سنوي إلى 564 ألفا في أغسطس.