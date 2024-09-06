كوريا الجنوبية وبولندا تناقشان التعاون الدفاعي

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عقدت كوريا الجنوبية وبولندا اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون في الصناعات الدفاعية.وقالت وزارة الخارجية الكورية في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء إن نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "كيم هي سانغ" دعا خلال الاجتماع لأن يعمل الجانبان على تعميق التعاون في صناعات البطاريات والدفاع وتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار في أوكرانيا التي مزقتها الحرب.وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، طلب كيم من الجانب البولندي التوقيع على عقد لشراء المزيد من دبابات "كي 2" الكورية، كما ناقش أيضا التعاون الثنائي في مشروعات الغواصات.وقال "جاك تومكزاك" نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، إنه يأمل أن تستمر الدولتان في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى، بما في ذلك أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة.كما اتفق الجانبان على التعاون في اقتصاد الهيدروجين وفي مجالات التكنولوجيا الفائقة الأخرى.