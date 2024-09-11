واشنطن تعطي مهلة للشركات الكورية لتعديل سلاسل التوريد للسيارات الذكية

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قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستمنح الشركات الكورية الجنوبية "مهلة زمنية" في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وضع لوائح على واردات ما يسمى بـ"المركبات المتصلة" التي تتميز بالتكنولوجيا الصينية.وأدلى وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن الأمريكية "آلان استيفيز" بهذه التصريحات خلال منتدى للأمن الاقتصادي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، حيث قال إن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية بشأن المركبات التي تحتوي على مكونات وبرامج معينة مصممة في الصين أو في روسيا.وتحتوي "المركبات المتصلة"، والمعروفة أيضا باسم "السيارات الذكية"، على أجهزة شبكة متكاملة على متنها تسمح بالوصول إلى الإنترنت، مما يمكّنها من مشاركة البيانات مع الأجهزة داخل وخارج السيارة.وقال "استيفيز" أيضا إن الولايات المتحدة ظلت تتحدث إلى الشركات الكورية الجنوبية حول القيود المخطط لها، وأن تلك الشركات سيكون لديها الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، في حالة حصولها على تكنولوجيا تخضع لضوابط أمريكية.