25 % زيادة في صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 25% في الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية 18 مليارا و579 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 16.3%، بسبب الزيادة في عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي.وشهدت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات زيادة بنسبة 38.8%، والسيارات بنسبة 12.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 5.4%، بينما انخفضت قيمة صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 2.4%.أما قيمة الواردات الكورية فزادت بنسبة 11.3% على أساس سنوي إلى 18.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 222 مليون دولار.وبهذا سجل الميزان التجاري الكوري فائضا لـ15 شهرا متتالية منذ شهر يونيو من العام الماضي.