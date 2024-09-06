50 % زيادة في عدد الأجانب المستخدمين للقطارات في جولاتهم السياحية في كوريا

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قال تقرير رسمي كوري إن عدد الأجانب الذين يستخدمون القطارات في جولاتهم السياحية في كوريا الجنوبية قد شهد زيادة ملحوظة.وطبقا للتقرير الصادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ومؤسسة كوريا للسكك الحديدية اليوم الأربعاء، فإن 25% من السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام استخدموا القطارات لأغراض سياحية، بزيادة نسبتها 50.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح من الصين وتايوان الذين استخدموا القطارات في جولاتهم السياحية في كوريا هذا العام تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بسبب زيادة عدد الذين قاموا بالحجز المسبق للقطارات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.وقالت مؤسسة كوريا للسكك الحديدية إن مدينة بوسان كانت الوجهة الأكثر زيارة للسياح الأجانب بالقطارات، وتلتها كل من ديغو وكيونغ جو وتشون جو وكانغ ننغ.