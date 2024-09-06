الرئيس يون يعتزم ترسيخ مكانة كوريا كمركز للتدريبات السيبرانية في المنطقة

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه سيعمل على ترسيخ مكانة كوريا الجنوبية كمركز للتدريبات السيبرانية يمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها في قمة كوريا السيبرانية التي عقدت اليوم الأربعاء في سيول، حيث أضاف أن كوريا الجنوبية أصبحت دولة قوية في مجال الأمن السيبراني لأنها طورت قدرتها ونظامها الأمني بشكل مستمر لمواجهة الهجمات السيبرانية من المجموعات العدائية، بما في ذلك كوريا الشمالية.وجاء عقد القمة السيبرانية بتنظيم مشترك بين وكالة المخابرات الوطنية الكورية والمعهد الوطني للتكنولوحيا الأمنية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية، وشملت القمة تنظيم التدريبات السيبرانية الدولية الأولى باسم "أبيكس 2024"، بناء على مبادرة من الرئيس الكوري "يون" خلال قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، في شهر يوليو الماضي.وأكد الرئيس "يون" أن سلامة الشعب والأمن الوطني قد يتعرض لتهديدات كبيرة إذا ضربت الهجمات السيبرانية المؤسسات الرئيسية أو البنية التحتية الأساسية.وتعهد بأن تسهم كوريا الجنوبية مساهمة فعالة في حماية أمن وازدهار الجنس البشري من خلال مشاركة قدراتها وخبراتها مع العالم.