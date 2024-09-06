كوريا والصين واليابان تتفق على زيادة التبادلات البشرية إلى 40 مليون شخص

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين واليابان على التعاون فيما بينها لتحقيق تبادلات بشرية بمستوى 40 مليون شخص سنويا حتى عام 2030.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إن الدول الثلاث أصدرت بيانا مشتركا في هذا الشأن خلال الاجتماع العاشر لوزراء السياحة من كوريا والصين واليابان، الذي عقد في مدينة "غوبي" اليابانية خلال اليومين الماضيين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع لوزراء سياحة الدول الثلاث منذ الاجتماع السابق الذي عقد في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية في عام 2019.وخلال الاجتماع الأخير، تباحث الوزراء الآراء حول القضايا المتعلقة بإنعاش التبادلات السياحية بين الدول الثلاث، والتي تدهورت إلى حد ما بسبب جائحة كورونا، وذلك في أسرع وقت، مع التأكيد على أهمية السياحة المستدامة، وتفعيل السياحة الإقليمية.ووضع الوزراء هدف زيادة التبادلات الشخصية بين الدول الثلاث من 30 مليونا سنويا حاليا إلى 40 مليونا حتى عام 2030.