كوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة تدعو لوقف التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

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أعربت كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في قوات الأمم المتحدة عن قلقها من التقارب العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، ودعت إلى الوقف الفوري للتعاون العسكري بينهما.جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الثاني لوزراء دفاع كوريا الجنوبية والدول الأعضاء الـ17 في قوات الأمم المتحدة، والذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة سيول.وأكد البيان أن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية من خلال معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بينهما في شهر يونيو الماضي، يُعد ليس فقط انتهاكا للعديد من القرارات التي تبناها مجلس الأمن، بل وأيضا أمرا غير قانوني، ويشكل خطرا.وأدان البيان بلهجة شديدة البرامج النووية والصاروخية غير القانونية لكوريا الشمالية، مؤكدا على أهمية أن تتوقف بيونغ يانغ عن ممارسة أعمال غير قانونية وأهمية دور المجتمع الدولي في تحقيق ذلك.وشدد البيان على أن كوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة ستواجه بشكل مشترك في حالة استئناف الهجمات العسكرية والأعمال العدائية التي تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية.وقد شاركت ألمانيا في اجتماع سيول لأول مرة منذ أن انضمت إلى عضوية قوات الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.