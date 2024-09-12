تأجيل قرار النيابة العامة في فضيحة الحقيبة الفاخرة للسيدة الأولى

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قررت النيابة العامة اتخاذ قرار نهائي بشأن مزاعم قبول السيدة الأولى "كيم كيون هيه" لحقيبة فاخرة بمخالفة للقانون بعد أن تقوم لجنة مستقلة بمراجعة تحقيق النيابة العامة مع القس الكوري الأمريكي الذي أهدى الحقيبة.وأعلن مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية أمس الأربعاء أنه مع تقدم إجراءات لجنة مراجعة اللجنة للاشتباه في انتهاك القس "تشيه جيه يونغ" لقانون مكافحة الفساد والتعدي على ممتلكات الغير وعرقلة المهام الرسمية والتشهير، فإنه يعتزم إعلان القرار النهائي بشأن السيدة الأولى بعد الفحص.وبما أن ولاية النائب العام "لي وان صوك" ستنتهي يوم الأحد، فمن غير المحتمل الانتهاء من القضية خلال فترة ولايته.ولم يتم الانتهاء من أجندة لجنة المراجعة، التي تضم خبراء خارجيين، حتى الآن.وبالنظر إلى أن الأمر عادة ما يستغرق أكثر من أسبوع لاختيار أعضاء اللجنة وترتيب الجدول الزمني، فمن المرجح أن تجتمع لجنة مراجعة التحقيق للتداول بعد عطلة "تشوسوك".