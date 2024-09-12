ارتفاع تكلفة الصيدليات والمستشفيات خلال عطلة تشوسوك

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سترتفع تكلفة استخدام الصيدليات والمستشفيات في كوريا الجنوبيةخلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" الأسبوع القادم، بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%.ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الخميس، ستطبق الحكومة نظام الرسوم الطبية الإضافية خلال العطلة التي تستمر 5 أيام من السبت إلى الأربعاء القادم.ويسمح هذا النظام للمؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والصيدليات وعيادات الأسنان وعيادات الطب الشرقي، بفرض رسوم إضافية على العلاج والوصفات الطبية خلال الليل وأيام السبت والعطلات، بعدما تم إدخال هذا النظام للتعويض عن ساعات العمل الإضافية.وبموجب هذا النظام، يمكن للمستشفيات والعيادات فرض رسوم إضافية تتراوح بين 30 و50% من الرسوم الأساسية للخدمات الطبية والعمليات الجراحية التي تقدمها للمرضى من الساعة 6 مساء إلى 9 صباحا في أيام الأسبوع، وبعد ظهر أيام السبت وطوال أيام الأحد والعطلات الرسمية.كما يمكن للصيدليات أن تفرض رسوما إضافية بنسبة 30% على رسوم الوصفات الطبية الأساسية خلال هذه الأوقات.